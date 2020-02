Jeden satirik kedysi dávno napísal: „Len keď je válov - svine sa už nájdu. Tento výrok o žranici dnes už neobstojí, lebo v našom kultivovanom štáte už nejde o válovovú žranicu, ale o prostriedky na dodávateľský prísun žranice.

DOJENIE

Výstižné pre terajšie predvolebné dojičské preteky je to, že každý sľubuje, že nadojí viac ako sa dojilo doteraz. Ibaže nik z nich netrvrdil, že z nadojeného si nechá menej ako doteraz. A nik nepoťažkal vemeno tej dojnej kravy, ktorou je štátna pokladnica. To sa poťažkať nedá, lebo je vyžmýkané dotarajšími dojičmi a potrebuje dlhú rekonvalescenciu, kým vemenné žľazy začnú znovu fyziologicky fungovať.

LANÁRENIE

Jedni vravia, že budú a druhí že nebudú. A aj tí aj oní majú svoje stádočko. A v podmienkach stáda sa nikto nepýta čo to vlastne budú či nebudú. A ak sa nájde taký, ktorý chce vedieť ako to dosiahnu, že budú či nebudú, tak na to sú odpovede, že po voľbách sa to ukáže. Ibaže po voľbách už nie je nik povinný vysvetľovať AKO, lebo sa vie, že sa to bude robiť TAK.

IZMY

Skúsil už niekto spočítať články, ktoré tu boli za posledný rok a neobsahovali nenávistné izmy? Na Slovensku sa dodnes nenávistne nadáva na tých, na ktorých sa nadávať smie a búcha sa po stole na výstrahu tým, ktorí tam práve nie sú.

Čo je však charakteristickejšie - na Slovensku sa nevysvetľuje!

A tak Slováčisko denne číta o extrémistoch, vie, že extrémizmus to je fašizmus, nacionalizmus, nacizmus, iziizmus a bubuizmus - a to všetko je Kotleba. Len nikto sa neodváži napísať, čo rozumie pod extrémizmom, lebo ak by to neopísal ako fuj, tak by jeho označili za fuj, len pre to, že nevedel čo je fuj ačičo. Ja sa však predsa odvážim zamyslieť nad pojmom extrémizmus. Je to pohyb a konanie na hraničných hodnotách a používanie radikálnych metód. Ak je takto definovaný extrémizmus nežiadúci, tak sa dá eliminovať veľmi jednoducho - nahradením pohybu a konania vo vnútri mantinelov. Ibaže - u nás - je vo vnútri mantinelov chorobné ticho. Na zlatej strednej ceste nikto nič nerieši a ak by riešiť chcel, skĺzne z palácovej parkety a ocitá sa pri mantineli. A to už pomenovať vieme.

DVOJITÝ PARADOXON

Ak volíte tých čo už boli, je to dobré, lebo sa už nachltali a teraz budú vládnuť.

Ale prečo by mali vládnuť, keď ich to nik nenaučil. Radšej ďalej robiť čo vedia - chltať.

Ak volíte nových, nová metla dobre metie.

Ale prečo by mali po tých predošlých zametať? Veď prišli s jagavou métou - chltať.