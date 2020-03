Pán Matovič posielam vám tento list

Píšem vám, lebo ešte ste nezačal vládnuť, ešte vláda nie je na svete - a už vládnete. Víťazné strany prijať musíte, ale kontrolný orgán chcete vytvoriť z ľudových komisárov, schovaných pod dáždnikom INVESTIGATÍVNYCH NOVINÁROV.

Pán Matovič, píšem vám, lebo som obyčajný človek a vyčítam vám, že s nami - obyčajnými ľuďmi, ktorí nie sme vo vašej Obyčajnej strane nepočítate.

Možno sa mýlim. Ale v tom prípade by ste mal zvážiť, či vytvoriť za 10 miliónov suitu "investigatívnych" novinárov, alebo či ušetriť tie peniažťeky a radšej odstrániť tú hnusnú icovskú cenzúru. Lebo ak si tak lacno kúpite "investigáčov", budú z nich len PRIKYVOVAČI, aby neprišli o tú dotáciu. Ale

AK ODSTRÁNITE REŤAZE A OKOVY

CENZÚRY,

tak vás bude strážiť

starostlivo,

dobre

a objektívne

CELONÁRODNÁ MASA OBYČAJNÝCH ĽUDÍ .

Treba len vytvoriť priestor, kde sa bude môcť masa obyčajných ľudí vyjadriť nielen o tom, že Matovič urobil zase prešľap, ale aj o tom, že Matovičovi to tento raz išlo celkom dobre. A nielen prvý mesiac, vašej vlády, ale po celý čas vašej vlády!

Viete, pán Matovič, že (ešte aj dnes) cenzúra stráži každú moju grafému? Tí naháňači a odstraňovači neželaného nedovolia, aby sa objavilo na verejnosti TO-I-TO a je im jedno, či ide o Ica a či Atoviča. Nedovolia - ani už sami nevedia čo majú nedovoliť - ale pracujú. Lebo ich platia. A najnovšie ich chcete platiť aj vy?

Viete, pán Matovič, že (ešte aj dnes) nemá obyčajný človek kam prispieť svojimi postrehmi ?

Viete, pán Matovič, že (ešte aj dnes) môže obyčajný človek napísať "zlý Cigán", ale nesmie napísať "dobrý Róm", lebo by ho belosi označili za rasistu. A iste viete, že je možné písať o zlých židoch, ale majoritní nestrpia, aby sa písalo o dobrých židoch. A iste viete, že starostovia miest majú svoje občasníky, kde vykazujú svoju činnosť systémom "plánujeme, vybudujeme, urobí sa", ale niet priestor, kde by masy mohli nesmelo pripomenúť "nesplnili ste".

Nuž, pán Matovič, budete to mať ťažké. Ale mnohonásobne vám to môžu uľahčiť masy národa, ktorí by medzi sebou vybojovali výslednicu každej kauzy systémom, že to nevysrstil Íska, ale Olár a že Ulik by sa bol pridal, keby bol vedel, čo chce schváliť Atovič...

Od vás očakávame



- dovoliť obyčajným ľuďom aby smeli pomáhať masám obyčajných ľudí

- chrániť obyčajných ľudí pred guľkami do tyla