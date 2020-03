V tejto dobe sme doslova bombardovaní novými výrazmi, frázami, zhlukmi hlások a čojaviem čímešte. Takže popri známych slovách POLICAJTI a POLITICI pribudol aj nový výraz POLIČIARI (skratka POTS). Rozumieme tomu správne.

POLICAJTI nie sú len tí, ktorých nemáme radi, ale aj tí, ktorí prídu, keď je zle. Nie sú to len tí navrchu s prilepenými zadkami o stoličky, ale aj tí, ktorí noc čo noc strážia, kým my spíme. Starý výraz „pochôdzkári“ sa prideľovaním áut zmenil na „pojazdári“, ale to nič nemení na ich poslaní, výstižne vystihnutom slovami POMÁHAŤ a CHRÁNIŤ.

Len škoda, že nie je doteraz determinované komu pomáhať a koho chrániť.

Napríklad v Banskej Bystrici chcete nahlásiť na policajnej stanici že „tam-a-tam to-a-to“. Ale figu! Lebo pred policajnou stanicou je síce pripravená kopa policajných áut na výjazd, ibaže vy sa tam nedostanete. Lebo ak ste sadli do auta a za 5 minút ste tam došli, nič viac nemôžete, lebo auto sa nedá nechať naprostred cesty a zaparkovať nemáte kde. Pred policajnou stanicou je kopa parkovacích miest LEN PRE POLICAJTOV.

(Obr. 1)

Najbližšie parkovisko je permanentne obsadené a široko-ďaleko nemáte kde svoje auto pichnúť. Takže ak sa k polícii dostanete, tak potom už všetko klape. Len ako sa tam dostať. Lebo policajná humanita ide až tak ďaleko, že pre vozíčkárov je na zdolanie tých 12 schodov pripravený špeci výťah.

(Obr. 2)

Len ako sa k nemu dostať, keď niet pred policajnou stanicou ani jedno-jediné miesto pre parkovanie príchodzích...

Napriek tomu POLÍCIA je z tých troch „poli“ to nalepšie.

POLITICI nie sú len tí, ktorých nemáme radi, ale aj tí, ktorí sa snažia nezištne hájiť naše farby. Tých, ktorí bojujú za nás spravidla nevidíme, lebo ich zvyknú prehlasovať tí, ktorí sa snažia zištne hájiť svoje farby. Ale jedni i druhí sú potrební.

Cukrár síce v politike riadi sekciu potravinárstva, ale my vieme, že dokáže riadiť aj sekciu mäsopriemyslu... Plavčík by v politike najradšej riadil námorníctvo, ale keď ho nemáme, tak vezme na povel aj vodohospodárstvo a iné tekutiny. A ak by pre matematika nebolo miesto v sekcii počítania peňazí, postačí aj sekcia gazdovania - veď aj tam sú peniažky.

Nuž a nám ostáva len sa tešiť, že ešte nevieme, ako to dopadne. Lebo vieme, že u politikov to vždy dáko do-padne.

POLIČIARI to je starodávny sociologický fenomén, len sa sem tam naň v behu života pozabúda. Ale pritom sa znova a znova vynára množina poličiarov a významne zasahujú do ľudského diania vo všetkých sférach. Nepoznáte ich? Chcete vedieť kto sú to? A ak to máte prijať, tak poriadny cudzojazyčný názov. Či nie? Nuž v cudzom jazyku by som to -ja- nazval „Politician on the Shelf“ a to je tá skratka POTS. Do nášho jazyka sa to dá preložiť len opisne:

„Keď sa dostane výkal na policu, začne sa správať ako klobása“.

No a zdá sa, že nám pribudlo práve teraz enormné množstvo tohto marasu... Aj napriek parfumérii to - ehm - čpie (rozumej: neľúbo zaváňa)...