Vari sa lekári začnú zobúdzať ?

Dnes v telke môže vravieť každý, kto vie povedať KORONAVÍRUS. Nemusí vedieť aký rozdiel je medzi baktériou a vírom, ani nemusí vedieť ako sa vírus rozmnožuje, ani nič podobné. Ale lekári to VEDIA, hoci doteraz to SMELI ignorovať.

Neveríte?

My laici sme predsa vedeli, že počas chrípkovej vlny neradno ísť do polikliniky, lebo stade sa donesie domov chrípka. Prečo? Lebo v SR sa ignorovali doteraz základné hygienické opatrenia proti chytľavým chorobám (po slovensky infekčným nákazám).

NAPRÍKLAD OTÁZKA PRE VŠETKÝCH EXMINISTROV ZDRAVOTNÍCTVA SR. ČO STE POPRI MINISTROVANÍ UROBILI, ABY INŠTITÚCIE SPADAJÚCE POD VAŠU SPRÁVU NEŠÍRILI NÁKAZY? Lebo to najbežnejšie šírenie viróz sa liahlo v poliklinikách! Či nie?

Na chodbe polikliniky sedi pacient s boľavým kolenom a vedľa neho kýcha tetka s virózou. A po tej chodbe, popri zavírenej tetke prechádzajú mamičky s deťmi k pediatrovi, ale do specičakárne prinesú nielen Angínu, ale aj Hopsa vírus.

A klasika je čakáreň 2 x 4 m, kde čaká 14 pacientov na vyšetrenie k pnematológovi. Nadžganí telo na telo. Polovica má bakteriálny zápal pľúc a druhá polovica virálny. A počas párhodinového chrchlania si pacienti vymenia medzi sebou svoje potvory a lekár? - To je robotník pri páse, ktorý musí zvládnuť 43 chrchľošov, kýchačov a chrčiakov, ktorí sú na dnes zapísaní...



Ale určite by tých nákazlivých ochorení bolo bývalo podstatne menej, keby sa pacienti, čakajúci na vyšetrenie v ústavoch zdravotnej starostlivosti navzájom neoplodňovali tými nákazlivými potvorami.

Zvláštna kategória sú stomatológovia. Tí ktorí študovali v Česku, používajú už desiatky rokov rúšku. Ale sem-tam aj tí, čo študovali u nás. Poznám stomatologické ambulancie, kde je to na jednotku. Tak prečo to nemusí byť na ostatných postoch?

Bol som na RTG. V čakárni bolo treba čakať, nuž sme sa aj rozprávali. Teta vedľa mňa sa sťažovala, akú veľkú otvorenú ranu má na nohe. Vraj Bercov vred. A podvihla hodný kus sukňu, aby som videl, že nad tou ranou má koleno spuchnuté ako glóbus a sčerneté do tmavomodra, lebo spadla. Volali nás naraz. V jednej kabínke ja v druhej ona. Po zabzučaní prístroja zaznelo ĎALŠÍ a vošiel som. Mal som si ľahnúť kde pred pár sekundami sedela teta. Tak som sa spýtal zamestnanca, či ten stôl ani neutrie - veď teta mala na nohe otvorenú ranu. Okríkol ma. Vedel, čo má robiť, ale NEMUSEL. Tak som odišiel do inej polikliniky, kde zamestnanci vedeli čo majú robiť a aj to robili.

Nejdem predlžovať tieto nechutnosti vymenovaním vešiakov, kde na jednom klinci je šesť kabátov, ani ostatných zo 27 nechutností. Len som chcel upozorniť, že KORONA možno po čase zmizne a bude sa nám tlačiť staré dobré slovenské kakanie na základné hygienické zásady v zdravotníckych zariadeniach. Už nemôžeme očakávať nič od MUDr-cov, lebo tých nahrádzajú PHD-éčkovaní PhDr-bci a tým stačí, keď máte na nohách predpísané polozodraté zaondiate návleky.

PREDPISY SÚ. A dakde sa aj dodržiavajú.

Ale čo s tou väčšinou, ktorá predisy nedodržuje, lebo NEMUSÍ ?