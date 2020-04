Ešte je čas zastaviť klíčiaci Matovičov absolutizmus, kým sa nerozrastie. Lebo o pár týždňov môže byť neskoro.

Iste si väčšina národa všimla dva fenomény, charakteristické pre túto dobu.

Prvý úkaz je disciplinovaný a zodpovedný postoj majoritného obyvateľstva ku karanténnym požiadavkám a druhý úkaz je správanie novozvoleného premiéra.

Zatiaľ čo správanie národa je prirodzené, správanie premiéra je dôsledkom jeho neovládateľne pučiacej samoľúbosti. Jeho ego potrebuje dennodenne uspokojivú potravu. A tak denne sa nám zo všetkých kútov prihovára on. Akoby nemohol zaplatiť hovorcu, respektíve akoby nechcel pripustiť pred kameru nikoho iného.

Národ sa správa obdivuhodne zodpovedne, ale je to zodpovedný prístup národa - od prvej chvíle - a nie je to dôsledok premiérových príkazov, zákazov a hrozieb!

Naproti tomu je evidentné, že premiéra teší „ako ho národ poslúcha“ a ctibažnosť ho pobáda stupňovať svoje príkazy, zákazy a hrozby. A krycí manéver maskuje naozaj detinsky: najprv vyhlási čo bude, potom prehlási, že to bude ak to schvália infektológovia, analytici, epidemiológovia, a ďalší ógovia. No a potom všetkých ógov naženie pred kameru a tam on sám povie za nich, čo „vydumali“. Aby to bolo „že to oni“.

Ale to premiérovi nestačí. S jedlom rastie chuť. A tak teraz si ide vyskúšať, či ho poslúchnu nielen ógovia, ale aj polícia a armáda. Na disciplinovaný národ naženie vládnu SILU ?

STOP !

To je väčší hnus ako stanné právo vojenských diktatúr: „Policajtom bude pomáhať trojnásobne viac vojakov, než doteraz. Vláda vyčlenila 1500 príslušníkov armády.“

ALE NIE. To nie je akt vlády! To je prejav hroziaceho premiérovho absolutizmu.

Ak teraz - v čase pokoja - premiér nasadzuje proti disciplinovanému národu políciu a vojsko, čo bude zajtra, pozajtre?!?

Jeho príkazy nezačínajú byť chorobné. Už chorobné sú!

Napríklad

Obmedzenie pohybu hranicou okresu.

Kritérium, ktoré vzniklo v brušnej dutine. Na východ je môj okres dlhý 30 km, ale tam nemám prečo cestovať. Na sever je však krásna príroda, ale tam nemôžeme ísť, lebo hranica okresu na sever je 11 km. A pritom práve pobyt v prírode pôsobí v tejto dobe maximálne blahodárne.

Od polnoci z utorka na stredu budú môcť spolu tráviť čas len ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti.

Toto nie je len "karanténne" opatrenie. To je predovšetkým arogantný protikresťanský teror!!! Dve osamelé susedky sa nemôžu stretnúť k spoločnému obedu, napriek tomu, že bývajú na spoločnom poschodí "cez chodbu", prísne dodržujú ochranné opatrenia a za posledné tri týždne nemali kde chytiť nákazu. Vymožiteľných 2x1500 € nemajú, tak si doma poplačú. Ale pár kilometrov od nich je antikaranténna komunita, kde v jednej miestnosti je 11 osôb, samozrejme domácnosť majú spoločnú, lebo "všetci sme naši". Na rúška nie sú prachy a 11x1500 € je aj tak nevymožiteľných, tak to radšej nechajme...

NIE, NIE SME V NÚDZOVOM STAVE!

Sme v stave zodpovedného plnenia nevyhnutných opatrení.

Ale ak to má byť príležitosť na diktatúru chorobne samoľúbeho politika,

tak mu treba povedať

DOSŤ !

Kým je čas!