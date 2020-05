Rúšková demagógia sveta

U nás je skupina chorobne ctižiadostivých jedincov, ktorí sa detinsky tešia, že ich poslúcha nielen polícia a vojsko, ale aj masa živej človečiny.

Dostávate pokyny od inštitúcie na manipuláciu s obyvateľstvom, že: od 9,00 do 12,00; potom od 9,00 do 11,00; na Veľkú noc v pivniciach; v aute len pokrvní; na lúke 20 metrov od seba; inde 2 metre odstup; neprešlapnúť hranicu okresu; tento obchod už môžu otvoriť a ten ešte nie; v parlamente aj 21 starcov ale kostol nie pre šesťdesiatročných;atď.

TROCHU UPOZORNENÍ

Napríklad keď sa lekár stane ministrom zdravotníctva, začne robiť v masmédiách kulisu univerzálnemu rečníckemu manekýnovi a zabúda, že by mal miništrovať v zdravotníctve. Keď sa chorobne ctižiadostiví „lógovia“ dostanú k moci, ihneď nasadia choromyseľnú diktatúru a začnú predpisovať koľkí a koľkoroční smú vojsť do kostola. Ich modzgom nedôjde, že načo je dobrácke povolenie k bohoslužbe, keď do kostola nesmie vstúpiť farár len preto, že má 62 rokov!

Keď podriadení dostanú rozkazy od pomätencov, prestanú pomáhať a chrániť a začnú šikanovať a škodiť. A ľudia počúvajú kadejakých politikov a nie odborníkov,

TROCHU EXAKTNÝCH POZNÁMOK

Aby ste porozumeli rúškológii, polopaticky ju vysvetlím cez matematiku.

V minulosti sa stanovenie veľkosti častíc robilo metódou sitového rozboru. Napríklad podľa starých noriem v cementárenskom priemysle sa používala sada sít, z ktorých najjemnejšie malo 10 000 ôk/cm2. To značí, že v dĺžke 1 cm bolo 100 vlákien a kolmo na to tiež 100 vlákien a vytvárali mriežku s veľkosťou oka 0,1 mm. Dnešná technológia umožňuje používať pre analytické metódy omnoho hustejšie sitá - až do priemeru oka 0,025 mm.

Náš vírusík má udávanú „veľkosť“ 0,06 - 0,14 mikrometrov. (1 mikrometer - mikrón - μm - je milióntina metra a to je tisícina milimetra.) Takže ak náš vírusík má priemernú „veľkosť“ 0,1 μm (mikrometra), čo je 0,0001 mm, tak si vieme vypočítať, že to najjemnejšie vláknové analytické sito s okami Ø 0,025 mm je pre vírusíkov priemeru 0,0001 mm obrovská brána, cez ktorú môže pohodlne preletieť (teoreticky) 250 vírusíkov vedľa seba, bez toho, že by museli „pribrzdiť“.

A teraz si dajme otázku: „Ktoré dostupné textílie či tkaniny majú takú hustotu, že by vytvárali oká veľkosti Ø 0,025 mm, respektíve menšie ???“ Lebo tie „nadmerne husté“ textílie majú vlákna hrubé (iba či až) 10 μm, čo je 0,01 mm.

Tu netreba komentár. Všetci ste porozumeli, že rúška sú len grotesknou maškarádou, slúžiacou na manipulatívne účely politikov.

PÁR PIKOŠIEK

A čo lekári?

Áno - lekári používajú rúška mnoho desaťročí. A vedia prečo a vedia kedy. Ale nenosia ich bežne. A mimochodom pred pár desaťročiami nepoužívali rukavice ani špeci okuliare. Táto otázka nepotrebuje výklad, lebo to si môže každý zistiť na webe, KEDY a PREČO.

A čo my?

NEDAJTE SA MANIPULOVAŤ od pomätencov!

Rúška sú dobrou ochranou iných pred vami, ale nie sú ochranou vás pred inými.

Rúška treba používať, ale na prvom mieste treba používať rozum!

Rúška treba používať tam, kde to význam má. Ale treba ich odložiť tam kde je to len bezcennou šaškárňou!

Materiál na rúška.

Na webe si môžete kuknúť mikrofotografie jednotlivých vlákien. Zistíte, že vlákna plastov sú hladké a holé, kdežto vlákna prírodných látok sú chlpaté a zložené akoby zo segmentov. To znamená, že plastové vlákna umožňujú hustejšiu osnovu, ktorá je však hladká, kdežto vlákna prírodných látok umožňujú redšiu osnovu, zato ale majú bočné „úchytky“, ktoré lepšie zachytávajú akékoľvek častice.

Čiže textílie z plastových vlákien nie sú vhodné na rúška.

Hustota textílie

Nezabúdajme, že všetky rúška znižujú možnosť prirodzeného dýchania a platí nepríjemná nepriama úmernosť:: čím hustejšia je tkanina rúška, tým ťažšie sa nám dýcha a čím lešie sa nám cez rúško dýcha, tým je to rúško zbytočnejšie.

Smrad

Iste ste idúc s rúškom po chodníku „zavoňali“ výfuk okoloidúceho autiaka. To sa do vášho respiračného ústrojenstva dostali častice výfukových splodín. Častice rádovo väčšie ako náš vírusík. A prešli hladko cez rúško aj poza rúško...

Doba nosenia

Po niekoľkých hodinách (doba závisí na mnohých faktoroch, takže je rôzna) rúško sa stáva toxickým balastom. Je to preto, lebo z vnútornej strany vydychujete „vzduch“, ale s ním aj baktérie z vášho organizmu. No a to už vieme, že vírusíky nemajú vírusice, takže na množenie potrebujú bunku živého organizmu. Ak teda vírusík nevdojak uľpel na vonkajšej strane rúška, akonáhle „zacíti“ živú buňku, prelezie dovnútra rúška, do buňky a tam začne reprodukčný rituál. A máme čo sme nechceli.

Ale ak sa to nedeje, tak nie pre to, že poslúchame politických lídrov, ale preto, že vírusíci na naše rúško ešte neprileteli.

Štatistika

Keďže u nás vládne vládna cenzúra, dozvedáme sa síce koľko ľudí zomrelo, ale nevieme, koľkí z nich zomreli na pandemickú vírusovinu. Hoci sa v nemocniciach robí bežne pitva a určuje sa bezprostredná príčina smrti, akosi chýbajú informácie, kto na čo zomrel. Možno preto, lebo keď rakovinár mlel z posledného a pridružil sa koronavírus, štatisticky zomrel na koronavírus a rakovina sa radšej nespomína... No a keď nákaza začne v dome dôchodcov, samozrejme zomierajú starí.

Veková kategória

Od začiatku pandémie počúvame o rizikovej skupine nad 65 rokov. Prečo? Lebo Čína hlásila svetu 31. decembra 2019, že u nich zomrelo 27 nemocných na nový vírus a z toho bolo 10 ľudí starších ako 80 rokov. Tak aby to nekričalo, nahodila sa veková hranica 65 rokov ako riziková. Ak si však pozrieme štatistiku v SR napríklad zo 4. apríla 2020 nuž:

veková kategória počet nakazených

30 - 44 149

15 - 29 125

45 - 59 102

nad 60 63

do 14 29

A tak sa pýtam, či potrebujeme protiústavné obmedzenia vekovej skupiny od epidemiologičky, ktorou lomcuje chorobný symptón rozkazovania.

Druhá vlna

To je len lživé pomenovanie neschopnosti vládnych papalášov. Kým nebude zodpovedný prístup k informáciám, nebude ani zodpovedné riešenie. A štatistiky za rómske osady sa schválne nezverejňujú a teda nemôžeme čakať, že sme už „za vodou“. Ak zrazu pred dvomi dňami pribudlo naraz viac ako sto nakazených, dozvieme sa len „že väčšina bola z rómskych osád“.

Takže o druhej vlne budeme môcť hovoriť až potom, keď bude preč prvá vlna! A u nás prvá vlna trvá!

Karanténa

To je to najhoršie koronizačné slovo! Lebo neprispôsobivá časť obyvateľstva si behá slobodne kade chce bez akýchkoľvek obmedzení, zatiaľ čo prispôsobivú časť hádžu „do izolácie“, ktorá hraničí s potláčaním základných ľudských práv!

A nakoniec tie testy

Všetko o nich je na webe. Ale aby som sa nevyhol tejto otázke, včera sme počuli na vlnách RTVS, že v susednej krajine traja špičkoví športovci boli testom klasifikovaní pozitívne a hoci sú bez koronizačných príznakov, musia ísť do karantény.

Záver

Je to nástup nového typu svetovlády, kde masy ľudí už nepredstavujú ani najmenšiu mernú jednotku.





