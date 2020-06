Dezinfikované teľce

Dezinfekcia rúk patrí k najdôležitejším opatreniam proti prenosu infekčných nakazení. Len by sa mali doučiť v krízovom centre, čo je dezinfekcia a čo potemkiáda.

Nedávno som vstupoval do jedného obchodíka a pri vchode službukonajúca práve striekla babe predo mnou na ruky dezinfekčný smrad.

„Ruky“ zvrieskla na mňa. Potom zavelila aby som dal ruky pred seba. Lenže ja som nedal, lebo aldehydové vône nemám rád. Poprosil som službukonajúcu, aby mi dala fľašu s dezinfekčným maglajzom do ruky, aby som si mohol prečítať čo je v nej. Neochotne mi ju podala a ja som si mohol prečítať čo všetko sa v tej voňavej vodičke nachádza.

Vtedy som si uvedomil, že v našej republike prebieha neľudsky násilnícka vládou podporovaná akcia, ktorá nemá nič spoločné so skutočnou dezinfekciou. Len pod šľachetným názvom DEZINFEKCIA implantuje národu nový typ násilia:

AK SI NEDÁŠ RUKY DEZINFIKOVAŤ, NESMIEŠ VSTÚPIŤ !

Od tej chvíle som nikde nenastrčil ruky a teda na mnohé miesta som vstúpiť nesmel.

O čo vlastne ide?

Zrazu -z ničoho nič- tu bol príkaz (akože z krízového centra) dezinfikovať ruky pri vstupe do ?XY? priestorov. Ibaže nebol čas a ani ochota vysvetľovať ako a čím sa ruky majú dezinfikovať. A tak z toho vznikla celonárodná fraška a ruky sa dodnes dezinfikujú tromi hlavnými spôsobmi.

1/ službukonajúci pri vchode vám striekne na ruku a vy si to sami rozotriete alebo nie

2/ pri vchode čaká na vás fľaša s pumpičkou na samoobslužné strieknutie

3/ vstrekovacie a postrekovacie dávkovače rôzneho typu naplnené rôznymi maglajzmi

Na prvý pohľad super.

Ale to len preto, že nikto neskúma čo sa strieka, ako sa strieka a kam sa strieka. Nikto človečím masám nevysvetlil, že strieknutý roztok treba rozotrieť dôkladne na obe strany oboch rúk a aj pomedzi prsty! A vôbec nikoho nenapadne postáť a počkať, kým sa „postrek“ na vašich rukách vysuší...

V čom je problém?

Po príkaze dezinfikovať ruky boli treba ihneď vo veľkom množstve dezinfekčné prostriedky. A tak mnohé firmy pružne zareagovali a dodávatelia tekutín do ostrekovačov áut začali plniť menšie fľašky s novou etiketou; likérky prelepili etikety na fľašiach „lieh pitný“ a poriadne zriedený lieh dodávali ako dezinfekčný roztok. Ale to nestačilo. Tak aj chemické výrobne začali miešať všetko, čo bolo v skladoch a smrdelo po liehu a dodávali to v pekných fľaškách s chutnými etiketami, kde čestne priznali, že metylalkohol je pomiešaný s izopropylalkoholom a jeho derivátmi. Iní pridali peroxid vodíka a glycerín. Ale našli sa aj mafiózovia, ktorým išlo len o zisk a miešali metanol s aldehydmi a kadejakými inými chemikáliami.

BOLO TREBA RÝCHLO KONAŤ A KONTROLOU KONANIE NEZDRŽOVAŤ

Dá sa však konštatovať, že tieto dezinfekčné roztoky (s privretím oboch očí) nie sú jedovaté, tobôž nie zdraviu škodlivé. Vo všeobecnosti. Pri dodržiavaní návodu na použitie v doporučenej koncentrácii a predpísanom dávkovaní. Ibaže taký návod na etiketách poväčšine chýba.

NO A ČO?

Túto frajerinu nekontrolovanej dezinfekčnej poťemkiády budú dlhé roky liečiť dermatológovia!

Akoby v tom klaunovskom krízovom štábe nebolo nikoho, kto by to stopol. Prečo stopnúť?

Vdychovanie pár

Mnohé z roztokov nie sú zdraviu škodlivé v zmysle krátkodobého potierania rúk. Ale dlhodobé vdychovanie pár týchto roztokov nielen že pôsobí omamujúco na organizmus, ale toxicky napáda aj pečeň!

Poviete si, že manekýn za to nemôže - on len nariadil a detaily si musia riešiť jednotliví jednotlivci. Ale odkiaľ sa má dozvedieť službukonajúca postrekovačka v obchode s obuvou, že práve vdychuje svinstvo, ktoré jej pošteklí pečeň?

Vysušovanie rúk

To je snáď najväčší problém a má dva hlavné priemety.

1-- Na pokožke máme ochrannú tukovú vrstvu a dezinfikujúce alkoholy tuk rozpúšťajú a pokožku vysušujú. V návale povinností človek nezbadá, že jeho vysušená pokožka sa zmenila. A voľným okom ani nevidí, že v pokožke vznikli mnohé mikrotrhliny, ktoré nielen že môžu umožniť preniknutie škodlivín do organizmu, ale môžu priniesť i ďalšie alergické následky. To však nie je najväčšie zlo.

2-- Bežne si neuvedomujeme, že máme na pokožke „naše“ mikroorganizmy, ktoré bránia „usadeniu cudzích“ - patogénnych - organizmov na nej. Opakovaným dezinfikovaním pokožky zabíjame predovšetkým naše vlastné mikroorganizmy, čím odstraňujeme prirodzenú ochranu pokožky. To je daň za chémiu na našej pokožke.

Opakovaným nadmerným dezinfikovaním rúk privodíme opačný efekt - namiesto ochrany bombardujeme našu prirodzenú imunitu a pokiaľ sme ju mali dostačujúcu, znižujeme jej úroveň!

Dochádza k oslabovaniu nášho prirodzeného imunitného systému !

STORY

Pred pár dňami som sa prechádzal v mamuťom nákupnom centre. Samozrejme som nekupoval, lebo bez načvachtania dezinfekcie som nemohol vojsť do žiadneho nákupného oddelenia. Nuž som si obzeral fľaštičky s dezinfekciou a napočítal som 9 rôznych -úplne sa rôzniacich- dezinfekčných roztokov. A chvíľu som pozoroval krásnu tridsiatničku, ktorá v priebehu pár minút navštívila štyri nákupné oddelenia a štyri ráz si strekla na ruky štyri rôzne maglajzy. Nevedela, že sú rôzne a nevedela, že sa stáva otrokom veľkého náčelníka a jeho krízového štábu.

Predvčerom som chcel vojsť do kancelárie Telekomu. Vedúci ma odmietol pustiť dnu, napriek tomu, že som sa nechcel ničoho dotknúť. Mali tam dávkovací striekač, ktorý neumožňoval zistiť, čo za maglajz vystrekuje, nakoľko mal super karosáž. Vedúci bol poslušný plnič neplatených príkazov. A tak prišiel o dvoch klientov, ktorých som mu chcel „dohodiť“ . Plnením neplatených príkazov zanedbal prácu, za ktorú bol platený.

Toto všetko je však len prvá etapa. Čo teda má byť tá druhá?

AK SI NEDÁŠ PICHNÚŤ VAKCÍNU, NESMIEŠ ŽIŤ MEDZI NAMI !

Záver

ONI NIE sú hlupáci.

- TO my sme teľce!