Naliehavý dopis ministrovi zdravotníctva

Pán minister, naliehavo vás prosím, zastvte tú bezhlavú dezinfekčnú a rúškovú tortúru! Veď ide o zdravie a životy ľudí.

Dezifekcia rúk pri vstupe do obchodov a verejných inštitúcii je len SPROSTÁ - NAOZAJ SPROSTÁ FRAŠKA. Ľudia si pri vstupe grcnú na ruku a môžu vstúpiť. Ak si domorodec negrcne, nesmie vstúpiť. K tomu už netreba ďalšie otázky, ale keď vy mlčíte, tak ja vám tie otázky položím.



Pýtam sa, pán minister,

- naozaj dokážete sám seba klamať a pripúšťať, že je to dezinfekcia?

- naozaj neviete spočítať, koľko táto dezinfekčná fraška stojí?

- naozaj nechápete, že je protiprávne nútiť niekoho grcnúť si na ruky niečo, čo nepozná, ani vy nepoznáte a ani krízový štáb nepozná? Kde je tu zodpovednosť?

- naozaj by ste to grcol vašim deťom na ruky, hoci nepoznáte obsah?

- naozaj si musí alergik na peroxid grcnúť na ruky svinskú zmes peroxidu, alkoholu a čojaviemčoho?

Dokedy ešte chcete takto nezodpovedne vyrábať pacientov s novými dermatitídami?



Pýtam sa, pán minister,

- či neviete, že nosiť rúško z hustej tkaniny neumožňuje odchod kysličníka uhličitého z vnútorného priestoru medzi rúškom a tvárou a človek ten otravný kysličník znovu vdychuje ?

- či neviete, že dochádza k poruchám dýchania ?

-či neviete, že na medicíne ste musel z toho robiť skúšku?

-či neviete, že trvalé vdychovanie kysličníka uhličitého má zhubný vplyv na centrálnu nervovú sústavu a aj na celý dýchací trakt?



Ak nútite zamestnancov nosiť rúška - 8 hodín s malou prestávkou - ste zločinec!

Možno zachránite jedného pred vírusom (hahaha) , ale desaťtisícom nahlodáte zdravie!



A naozaj sme v menšine?

Ak by tv týchto horúčavách zomrel starší predavač, v pitevnej správe určite nebude, že ho zabilo nariadenie „Matovič-Krajči“ - nedávať organizmu potrebné množstvo kyslíka.

Keď po pár rokoch začnú ľudia zomierať na ťažké neurózy a poruchy dýchacích ciest, určite patológovia nedajú do pitevnej správy, že je to následok choromyseľného príkazu nosiť celý deň rúška.



Ale nechceme čakať na takýto scénár.

Preto vás dôrazne vyzývam, zastavte to!

Prv, než bude podané na vás a vašich komplicov trestné oznámenie!



PS

Každý medikament u nás má priloženú písomnú informáciu pre pacienta. Aj zdravotné a ochranné pomôcky to majú. A vy viete, že aj rúško by to malo mať. Len zbabelo tolerujete, že to nemá. Prvé dva tri týždne sa to dalo tolerovať, ale teraz je táto AJ VASA lajdáckosť právne stíhateľná. To vám nedošlo?



Príklad 1 - Informácie ku konkrétnemu rúšku.

Toto rúško je vyrobené z tkaniny HGHGF, hustota tkaniny je 400 ôk/cm2 a jeho použitie je bez prestávky maximálne 2 hodiny. Vzhľadom na zanesenie otvorov dýchaním, môže sa opätovne použiť až po opraní.



Príklad 2 - Informácie ku konkrétnemu rúšku.

Toto rúško je vyrobené z tkaniny WQW, hustota tkaniny je 900 ôk/cm2 a jeho použitie je bez prestávky maximálne 1 hodinu. Vzhľadom na zanesenie otvorov dýchaním, môže sa opätovne použiť až po opraní. Dôležité upozornenie: rúško sa nesmie prať saponátmi typu GGG ani typu TtT, nakoľko by mohlo dôjsť k tvorbe elektrostatického náboja, ktorý priam priťahuje čiastočky prachu...

(Textiláci sa určite ozvú a spresnia to).