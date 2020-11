Že by Slovensko nemalo iného manekýna?

Dnes od 19,00 sme pozerali správy. Do 20,30 sa na obrazovke objavil jedenásťkrát ten istý človek, ktorý podával pohotovo informácie k aktuálnym otázkam.

Neboli to však informácie z tlačovky, ale rôzne zábery z viacetých lokalít. Dotyčný manekýn tam vystupoval v troch rôznych oblečeniach na piatich odberných (rozumej kamerovaných) postoch. Diváckej verejnosti odovzdával vysvetlenia, usmernenia, ponaučenia, príkazy, zákazy aj komentáre k tomu najaktuálnejšiemu dianiu na Slovensku.

A tak sa obraciam na slovenské masmédiá s výčitkou, či si neviete vybrať spomedzi stovák vysokoplatených spíkrov a komentárnikov nikoho iného? Musíte ukazovať len tohoto prácou uťahaného ťahúňa? Keby sme nepoznali príkladnú skromnosť dotyčného manekýna, jeho pracovitosť a ostatné dobré vlastnosti, museli by sme sa domnievať, že ide o jeho ťažký postih zhubným kultom osobnosti. Ale my vieme, že tento skromný manekýn by rád aj pracoval, ale vy - masmédiá - mu nedáte dýchať.

Prosím vás, masmediáli, nájdite si už niekoho iného. Veď tento jedinec má plné ruky práce.

A keď sa celý deň musí pretŕčať pred kamerami, kedy vlastne potom pracuje?