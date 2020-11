Bubnujem na poplach !

Už v marci sa objavilo dostatočné množstvo odborných článkov, kde skutoční vedci upozorňovali, že tento vírus sa nešíri len kvapôčkovou cestou z horných dýchacích ciest, ale že sa nachádza aj v moči a hlavne vo výkaloch.

Prví to oznámili Číňania. A práve wuchanský virologický inštitút ešte na jar zverejnil, že kovid sa nachádza aj vo výkaloch a dokonca prežije aj v análnom otvore.

Ako je možné, že renomovaní lógovia,

ako je možné, že krízový štáb,

ako je možné že pajáci s medicinálnymi titulmi

a kadejaké inštitúty o tomto nechcú počuť?

Ako je možné, že u nás sa to dodnes ignoruje?

Následne po zverejnení wuchanskeho virologického inštitútu začal sa robiť samostatný výskum aj v USA. A potom v ďalších krajinách - medzi nimi aj v Česku. (Žiaľ aj v ČR počiatok výskumu musel niesť na ramenách Výskumný ústav vodohospodársky.)

Dnes je podkladov pre toto výstražné bubnovanie prekypujúci dostatok. Ibaže tí, ktorí by to mali dostať do gebulí a začať konať, majú ruky a modzgy zaneprázdnené prípravami ďalšieho kola manifestačných somárin.

Nedávno som o tom písal, ale musím to zopakovať.

Záchody !

PACH V ZÁCHODOCH

V školách sa na hodinách chémie vyučuje o disperzných sústavách. Záchodový pach je disperzná sústava, ktorá sa odborne nazýva AEROSÓL. Ide o pevné čiastočky rozptýlené v plynnom prostredí. V záchodoch je plynným prostredím vzduch a v ňom vytvárajú smrad mikročiastočky výkalov. Sú to veľmi malé čiastočky, ktorých veľkosť sa pohybuje od niekoľkých nanometrov až do niekoľko mikrometrov. (Precvičte si modzočky cez základné a odvodené fyzikálne jednotky. Jeden nanometer je miliardtina metra a jeden mikrometer je milióntina metra.)

Napriek našej vyspelej vede a technike, nemáme indikátory smradu (rozumej indikátor koncentrácie hovienkového rozptylu vo vzduchu). Ale spoľahlivým indikátorom je nos (vytrčený spopod rúška).



Priemetová štúdia

Prídete do záchodu, z ktorého vychádza slušne oblečený pán. Ale už v predsieni PFFFú! Čo sa dá robiť. Treba vám. Tak vojdete, stiahnete gate, sadnete, vykydáte sa, papierom starostlivo ošetríte anál, a pri tom všetkom vám nedôjde, že ste práve nosom nachliapali toľko vírusov, čo by položilo na lopatky aj stádo volov. Nemá vám to kto povedať, lebo hlavý hygienik mlčí, minister zdravotníctva dnes nemá povolené informovať a moje články dislokujú admini do zastrčeného kamrlíka.

Naše nosné dierky nerozlišujú, či je v záchodovom pachu aj kovidová pliaga, ale náš rozum nám indikuje venovať opatrnosť smradovému fenoménu.

Záver

Potrebujeme dokonalú ventilačnú techniku,

nie však do nemocničných sál,

ale do záchodov!