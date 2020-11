Genocída seniorov

V piatok sa manželke zablokoval mobil a nepodarilo sa nám ho už spojazdniť. Tak sme ho v pondelok prišli dať odblokovať do predajne Orange. A tu sme si mohli vychutnať jeden z fenoménov prichádzajúcej diktátorskej totality.

Pracovníčka mobilného operátora Orange požadovala od nás najprv certifikát (rozumej modrú ceduľku z celoplošného testovania). Keďže sme nad 65, samozrejme že sme ceduľku nemali. A tak pracovníčka pokladala za samozrejmé vykázať nás z predajne. Rázne. A dobromyseľne nám oznámila, že je to nadštandart, že s nami vôbec hovorila.

Pokúsil som sa ešte navrhnúť, že podáme telefón a počkáme pred predajňou, kým ho odblokujú. Ale pracovníčka už poriadne zvýšeným hlasom vysvetlila, že či vieme, koľko je na takom telefóne bacilov.

Odišli sme. A cestou som sa zamyslel, že nástup každej totality predpokladá, že väčšina obyvateľstva si dobrovoľne zablokuje rozum. Tak sme operátorke vlastne vďační, že sme si nemuseli sadnúť na zaprdené kreslá, kde pred nami sedeli dvaja ľudia a po nich nikto tie kreslá nedezinfikoval. Ani madlo poradovníkového triediča, ba ani taburetky pre čakajúcich...

Karanténa sa dá vydržať. Ale bez mobilu je to kus ťažšie, lebo nemáte ako dať príbuzným vedieť, že sa minul chlebík a že potrebujete aj mlieko. Matovič síce medzi výnimky zaradil aj návštevu autoservisu, ale ORANGEservis predsa nie je AUTOservis. Tak nás vykázali oprávnene. (Našťastie som poznal v servise pre mobily odborníka, ktorý za pár sekúnd mobil odblokoval a bolo.)

Cestou sme sa zastavili v supermarkete dokúpiť chlebík na ďalší týždeň. Pri vstupe nám službukonajúca priložila na čelo teplomer a povedala láskavo, že môžeme vstúpiť. Tak som sa jej spýtal, ako dlho to už robí. Povedala, že už 15 dní. Tak som sa spýtal, koľkí mali zvýšenú teplotu.

„ANI JEDEN za 15 dní.“

Nuž si myslím, že keby Matovič nariadil merať fonendoskopom podrážky našich topánok, našli by sa takí, ktorí by prikázali svojim podriadeným to robiť.

Nie, nás seniorov nechcú vyhubiť ĽUDIA !

Vyhubiť nás chcú zbabelci a majitelia zablokovaných modzgov !