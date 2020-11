Posolstvo pre ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Post lekára ste hrubo zradil, na piedestál politika vám váš vodca nedovolil sa vyštverať a vrátiť sa do botasiek obyčajného človeka nemáte odvahu a nevládzete. Teda?

Ste spolupáchateľom izmu, ktorý v Európe nemá obdobu. To čo sa v tieni vášho miništrovania udialo je hanba pre Slovensko. A tá hanba je spojená aj s vaším menom. Ale keďže je o vás známe, že ste kresťan, hoci vaše terajšie skutky to ani v najmenšom nenaznačujú, prihováram sa k vám ako kresťan ku kresťanovi.

Z histórie vieme, že každá diktatúra má nielen začiatok, ale aj koniec. Aj tá, v ktorej ste zohral úlohu vodcovho poslušníka, raz skončí. A nie je jedno, kde sa budete v tej chvíli nachádzať.

Tak vám chcem pripomenúť príbeh Petra.

V Matúšovom Evanjeliu v 16. kapitole je úžasný príbeh, v ktorom Ježiš Petra vychválil až do neba, ba dal mu aj poverenie viesť cirkev. A čítame tam, že cez Petra prehovoril sám Pán Boh Stvoriteľ:

A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. {Mt 16:17}

Ale o 6 veršov nižšie čítame, že Ježiš toho istého Petra prísne pokarhal:

Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: Choď odo mňa, satan; pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. {Mt 16:23}

Bolo to pre jednu dobre myslenú vetu, ktorou Peter Ježišovi oponoval. Táto stať nám však ukazuje, že cez toho istého človeka môže prehovoriť Boh a o pár sekúnd na to aj diabol. Ale táto stať nám ukazuje aj to, že Ježiš neodvolal poverenie Petra - viesť cirkev - napriek tomu, že Peter zavrávoral. No a aj keď mal Peter od Ježiša prísľub viesť cirkev, v tých najťažších chvíľach Ježiša tri razy zaprel. Pravá ruka Ježišova. Vždy všetko dokázal, pred ničím sa neutiahol a predsa Ježiša tri razy zaprel.

A Peter sa rozpamätal na slovo Ježišovo, ktorý mu bol povedal: Prv než zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. A vyjdúc von plakal horko. {Mt 26:75}

A tu je moje posolstvo pre vás.

Peter si v okamihu uvedomil svoje zlyhanie a horko nad svojím zlyhaním zaplakal. Oľutoval to. (Po našom - urobil pokánie.) Je tu však aj iná postava. Poznajú ju aj neveriaci. Je to Judáš. Ježiš ho upozornil pred ostatnými učeníkmi, že je na zlej ceste, ale on sa zaťal a:

A keď vzal skyvu, hneď vyšiel, a bola noc. {Jn 13:30}

Judáš dokončil svoje dielo zrady. A keď chcel vrátiť 30 strieborných, bolo už pozde.

Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať striebornýcha povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz! A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa. {Mt 27:3-5}

Oľutovali obaja - Peter aj Judáš. Ale Peter horko zaplakal a Judáš odišiel do noci. Peter stihol urobiť pokánie, Judáš nie... Peter bol od Ježiša omilostený, Judáš sa už s Ježišom nestretol.

17. novembra sa chystajú ľudia v našej vlasti vyjadriť svoj nesúhlas s konaním apodiktívneho diktátora. Samozrejme, že aj diktátor sa chystá...

Ja vás dôrazne varujem, že ak tam bude len jedna kvapka krve,

dostanete sa do pozície Judáša a bude pozde ľutovať.

Kde budete v tom čase vy?

Ktorú rolu si vyberiete? Je to na vás.

Ale ja vás prosím, nečakajte ako to dopadne. Na rozhodnutie je čas teraz.

Je to na vás.