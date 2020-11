Pani Čaputová vymenujte už konečne Matovičovho vládneho spíkra !

Práve som vystúpil z rýchlika 120 km od domova a čakám na rýchlik späť. Našťastie mobily nie sú ešte v karanténe a tak som sa dozvedel od príbuzného, že cestujem zbytočne, lebo na pohrebe môže byť len 10 ľudí a už je na ceste 11.

Táto republika nutne potrebuje, aby sa premiér prestal pretŕčať každodenne trikrát denne pred kamerou a aby namiesto neho DENNE stál pred kamerou štátoprávnej spravodajskej televízie vládou určený a prezidentkou vymenovaný právoplatný SPRAVODAJCA, ktorý by národu ohlasoval

ktoré príkazy pre náš štát DNES platia a ktoré už nie.

Aby VLÁDNY SPRAVODAJCA vedel podoprieť autoritatívne príkazy všeobecne platné pre náš štát. (Ako že to nie sú matovičoviny, ale príkazy Zväzu ústredných pandemických komisií, príkazy Zväzu krízových štábov a opatrenia MZSR.) A tiež aby dakto ďalší potvrdil každé ráno, že dotyčný spravodajca je ešte stále vo funkcii právoplatného spravodajcu.

Nech sú príkazy akokoľvek choromyseľné, aspoň nech vieme, ktoré platia a ktoré nie!

Práca vládneho spravodajcu by mala mať asi takúto formu.

Dobrý deň, Slovensko!

Hlási sa vám vládny spravodajca v odpoludňajšom koronavírusovom chýrniku.

Chýry z ranného spravodajstva sa upravujú metódou inovačnej ekvivalencie tak, že platí síce ranný chýr, že deti do školy chodiť budú, ale inovovaný chýr odkazuje, že sa ešte nevie odkedy.

Kto sa chystáte na svadbu, nechystajte sa, lebo toto bude upravené až v pondelok, po zasadnutí špeciálnej protisvadobnej komisie.

Kto chcete navštíviť príbuzných v nemocnici, počkajte na rozhodnutie lekárov a odborníkov, kým zverejnia, aký príbuzenský vzťah máte mať k prvostupňovému papalášovi, aby ste mohli porušiť zákaz návštev v nemocnici.

Vzdialenosť mňa od teba je stále minimálne dva metre, ale ak máte na ulici vzdialenosť väčšiu ako dva metre, musíte nosiť rúško.

Dnes sa do kostola vybrať môžete, ale v nedeľu sa už bude merať teplota. Ak bude mínus 5 stupňov, tak nie! Alebo aj hej, ak sa v kostole nebude kúriť. To doporučili vedci, lebo by vám mohla zdnuká zvlhnúť textília -na rúšku- z pary z vašej huby.

Vážení poslucháči, vo večernom spravodajstve zverejníme všetko, čo večer ešte bude platiť.