Kde skladuje Matovič koronavírusy?

Predvčerom sme sa dozvedeli, že nebezpečný odpad z plošného testovania je v hangáre starých kasární na úpätí Vysokých Tatier. Tu končí trpezlivosť! Sme my národ otrokov, aby obyčajní ľudia bezohľadne ničili našu krajinu?

Mgr. Rudolf Pado predvčerom oznámil, kde sa nachádza svinstvo po plošnom testovaní. Nebyť jeho, ani sa to nedozvieme. Samozrejme to svinstvo niekam bolo treba dať. Ibaže Matovič si na akciu vybral armádu a diktátor s armádou po boku nemusí brať ohľad na nič. Minister Naď nemusí poznať predpisy a zákony, kým má pod palcom armádu. Ale v tejto hnusnej kauze je Naď vlastne kladným hrdinom, lebo ústretovo našiel riešenie, kam uskladniť tú infekčnú nálož.

Vážnymi otázkami si Matovič nikdy nelámal hlavu - on len rozkazuje. A minister zdravotníctva, ktorý mal plošné testovanie zakázať, len mopslíkovito poslúcha. Ale pýtam sa

prečo sa nenašiel nikto z používačov titulu MUDr, ktorý by sa pýtal ešte PREDTÝM, kam tie vírusové kakanice pôjdu ?

To v krízovom štábe niet jediného odborníka, ktorý by VOPRED upozornil, že plošným testovaním vznikne veľké množstvo NEBEZPEČNÉHO ODPADU, pre ktorý platia veľmi prísne zákonom stanovené pravidlá. Celé zdravotníctvo v SR tieto pravidlá dodržiava, jedine vláda ich arogantne ignoruje na čele s ministrom zdravotníctva!

Minister obrany sa plne podielal na vzniknutí tej hroznej situácie, ale na druhej strane dokázal pohotovo - po vojensky - vzniknutú situáciu PROVIZORNE vyriešiť! Za to si zaslúži naozaj uznanie. Lenže po medializovanom prezradení tejto kauzy ten istý minister prehlásil, že „odberné miesta plošného testovania nie sú zdravotníckymi zariadeniami a preto sa na odpad nevzťahujú nariadenia zákona“. Jeho pozoruhodná vojenská „logika“ ho omlúva. Ale nijako neospravedlňuje hnusné zbabelé mlčanie Matovičových epidemiológov, virológov a ostatných lógov !!! Lebo tí by mali mať v gebuliach, že vlastnosť odpadu je jeho INFEKČNOSŤ! Nie lokalita, kde vzniká, ale vlastnosť, ktorá ho zaraďuje medzi NEBEZPEČNÝ INFEKČNÝ ODPAD.

Naozaj sa vláda môže vysmievať všetkým zákonom a celému národu?

Premiér má nárok byť nedouk v týchto veciach. Ale minister zdravotníctva nie! A ani ďalšia plejáda odborníkov, ktorá pred premiérom zbabelo mlčala.

A teraz pekne po poriadku.

Pre zaobchádzanie s infikovaným nebezpečným odpadom sú v SR prísne predpisy determinované zákonom a veľmi prísne sa kontrolovalo ich dodržiavanie - až doteraz! Všetko je zákonmi dôkladne ošetrené. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia to dodržujú. Pritom ide o prísne predpisy pre zdravotnícke zariadenia ako, kde a ako dlho odpad skladovať a ako odovzdávať prepravcovi. Prepravu smú zabezpečovať len prepravcovia, ktorí sú na to vybavení a majú na to licenciu. Cieľovou stanicou odpadu sú firmy, ktoré majú licenciu na likvidáciu odpadu.

A tu je dosť vážna trhlina, lebo v SR je niekoľko firiem ktoré odpad likvidujú, ale je

nedostatok takých firiem, ktoré by odpad likvidovali EKOLOGICKY (presnejšie NEZÁVADNE) !

V čom je problém?

Problém č. 2 - Spaľovanie!

V otázke likvidácie infekčného odpadu je najväčším problémom likvidácia infekčne kontaminovaných PLASTOV. Vo svete stále ostáva najmenej závadný spôsob likvidácie plastov pyrolýznym spaľovaním. To je proces, kde dochádza k dvojstupňovému spaľovaniu, pričom prvý stupeň je klasické spaľovanie a druhým stupňom je „preháňanie“ vzniknutých plynných spalín cez rozžeravenú mriežku, čím sa uhlovodíkové polymery premenia až na kysličník uhličitý. To je však len čiastočne OK, lebo tie mnohé polymery sú už dnes z chemického hľadiska temer neanalyzovateľné, takže mnohé plasty obsahujú nebezpečné prvky, ktoré sa pyrolýzou odstrániť nedajú. Preto pyrolýzna likvidácia plastov je vysokonáročný proces nielen z z energetického hľadiska, ale predstavuje aj ekologické nebezpečie - a to aj pri maximálnom dodržiavaní technologickej discipíny. A to je dôvod, prečo je takýchto spaľovní tak málo. Známy je prípad Banskej Bystrice, ktorá má spaľovňu pri Rooseveltovej nemocnici už roky nefunkčnú, pretože občania v roku 2013 zamedzili jej prerobeniu na pyrolýzny systém. Takže všetok odpad sa vyváža z Banskej Bystrice na likvidáciu autorizovaným firmám. A podobne je to v celej SR.

Problém č. 1 - Vláda SR

Napriek problému s nedostatkom spaľovní, doteraz bola snaha odstraňovať odpad s maximálnou zodpovednosťou. A zrazu príde na scénu vláda SR, kde premiér takúto prkotinu vôbec nerieši a minister obrany povznesene oznamuje, že „nie je dôvod riešiť jeho likvidáciu unáhlene, dôležité je nájsť ekologicky a ekonomicky výhodné riešenie“. Ten výrok ministra dokazuje, že

- vláda a ostatní Matovičovi pritakávači vôbec neuvažovali čo s odpadom

- vláda porušila hrubo zákony o tomto odpade, keď ho prepravovali v "rebriňákoch"

- ochrana životného prostredia je vláde ukradnutá

- premiérove chvastanie o lacnom testovaní nepočítalo s vysokými nákladmi na likvidáciu nebezpečného odpadu

Záverečná informácia

Táto kauza nie je o odpade. Klasifikačne sa jedná o NEBEZPEČNÝ ODPAD !

V SR bolo sedem spaľovní nebezpečného odpadu a všetky patrili pod nemocnice. Ibaže päť z nich bolo odstavených pre technologickú neschopnosť dodržať emisné limity. Okrem toho je aj niekoľko firiem, ktoré majú licenciu na likvidáciu nebezpečného odpadu. Ale údajných 300 t odpadu, ktorý vznikol Matovičovou cirkusiádou, sa momentálne nemá kde likvidovať ! Najväčším problémom však je, že chýba chemická analýza oboch typov testovacích súprav a teda sa nevie, aké budú emisné hodnoty pri ich likvidácii.

A ešte jeden problém. Minister Naď dal odpad strážiť. To ho ctí. Ibaže nitky konania celej vlády poťahuje Matovič. A ak by direktívne rozhodol potajomky odpad šibnúť do dákej starej bane, kto mu v tom zabráni?

Lebo

nebyť čestného a zodpovedného ochranára prírody, nedozvedeli by sme sa ani to, čo sme sa teraz dozvedeli.

Záver

Beda ak zodpovední dovolia Matovičovi

ďalším testovaním zamoriť Slovensko skládkami vírusov !