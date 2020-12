Tak dosť, pani prezidentka, treba konať!

Drvivá väčšina národa má už obyčajníkov po krk. Nielen vo vláde, ale aj v parlamente. Takže dosť obkecávania stále dookola! o nespokojnosti s vládnúcou oligarchiou! Treba konať!

Tento národ si uvedomuje, že súčasná pseudodemokracia v SR neumožňuje celoštátne iniciovať protest proti manierom diktátora a jeho obyčajníkov takou formou, ktorá by mala šancu na úspech.



Národ je zastrašovaný, psychicky zdeptaný a bežný človek nemá ako iniciovať celoštátnu aktivitu. Boja sa, ale ani nevedia ako. Naproti tomu tí, ktorí sa neboja a vedia ako sú bývalí diskreditovaní lídri predchádzajúcej vlády a tak ich iniciatíva - HOCI DOBRÁ - je vopred odsúdená na neúspech. A to práve preto, že je to iniciatíva ICH. Národ má oprávnené obavy, že akékoľvek vystúpenia Pelegríniho či Ficovcov proti terajšej vládnúcej oligarchii je ich snaha o návrat a znovu uchopenie moci.

Ale tu chcem pripomenúť jednu akciu exprezidenta Kisku - vyhlásenie referenda. Bolo právne opreté o rozhodnutie Ústavného súdu.

A tak sa pýtam, pani prezidentka, či ste ochotná vy - ako nespochybniteľná hlava štátu SR - vyhlásiť referendum o skrátenie volebného obdobia terajšej vlády a vyhlásenie predčasných volieb.

A tak sa pýtam, pani prezidentka, či ste ochotná postaviť sa autoritatívne nielen za vyhlásenie dotyčného referenda, ale dosledovať jeho zabezpečenie, aby ho vládnúca mašinéria nemohla intrikársky zmariť.

A tak sa pýtam, pani prezidentka, či ste odhodlaná zachrániť republiku - ktorej ste prezidentka - pred tyraniou jedinca, ktorý sa nezastaví pred ničím.

Lebo ak nie ste ochotná,

ak nie ste odhodlaná,

tak prosím odíďte!

Ale prv, než sa rozhodnete tak či onak, dôrazne vás upozorňujem, že v tejto chvíli máte nielen sympatie celého národa, ale aj očakávanie národa na vašu pomoc.

Národ v tejto chvíli nečaká žoviálne diplomatické haťaťa-paťaťa, ale priamu odpoveď!

Dodatok

Jeden policajt povedal: „Som s vami ale som aj zamestnanec...“

Aj obyčajníci sú mnohí na našej strane, ale sú rukojemnícki zamestnanci ...