Varujem vás, ľudia!

Cvalom sa k nám približuje deň, keď začnú poslušníci očkovať poslušníkov protikovidovou vakcínou. Ale pýtam sa vás, či viete o vakcíne dosť, aby ste sa mohli rozhodnúť ZODPOVEDNE? Pre tých, ktorí nevedia, dávam túto informáciu.

Testovanie

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je z tohto automaticky vystrnadený, lebo má predpisy, podľa ktorých testovanie liekov trvá pár rokov. A to naši vodcovia nechcú.

V prvej fáze by mala SR objednať len toľko vakcín, koľko je potrebné na preukazné testovacie skúšky - u nás v SR ! A ZODPOVEDNÍ tohto štátu by mali požadovať preukazné fakty nie z príbalového letáka, ani od krízového štábu, ale od našej odbornej SLOVENSKEJ VAKCINÁLNEJ TESTOVACEJ KOMISIE! (SVTK) !!! A vy - všetci občania SR - máte právo požadovať prístup k týmto faktom. Nie „vedci povedali“, „bolo preukázané“, „vie sa“ a pod. To sú frázy vhodné nanajvýš pre Matoviča a Krajčího.

NEVYHNUTNE POTREBNÉ JE

1- zistiť čo je dlhodobá účinnosť vakcíny! - Nie, čo tvrdia výrobcovia, ale čo zistila SLOVENSKÁ VAKCINÁLNA TESTOVACIA KOMISIA! (SVTK)

2- preukázať (SVTK), že u zaočkovaných imunita proti kovidu skutočne funguje - aj v prostredí infekcie. (Nie „vie sa že“, „uvádzajú, že“).

3- preukázať (SVTK) ako dlho pôsobí imunitná ochrana vakcínou - týždne, mesiace roky?

Aby očkovaní nemuseli žiť vo falošnej predstave, že je to s nimi OK.

4- stanoviť ako a kedy sa má či nemá obnovovať účinnosť ďalším očkovaním.

5- PREUKÁZAŤ, že vakcína u žien nespôsobí rizikové tehotenstvo !!!!!!!

6- PREUKÁZAŤ, že vakcína nespôsobí u žien poškodenie plodu !!!!!!!!!!!

7- PRESNE DIFERENCOVAŤ kontraindikačné prípady, v ktorých vakcína nemôže byť podávaná (nemocní na srdcovo cievne, onkologické, pneumatologické a.i. ochorenia, nemocní poberajúci lieky na riedenie krve a.p.)

8- ZISTIŤ DLHODOBÝ vplyv prítomnosti vakcíny na jednotlivé funkcie organizmu

9- ZISTIŤ prípadné interakcie pri užití antibiotík u zaočkovaných.



Mnohé údaje z uvedeného dodá pre celú Európu Európska lieková agentúra. Zatiaľ ešte nerozhodla a veľkí tohoto sveta tlačia, aby sa ponáhľala. Nechcú posudok. Chcú odobrenie. A my čakáme, kým nám iní povedia, že niet sa čoho obávať. Lenže my

- nepotrebujeme byť farmakológovia, aby sme pochopili, že za ¾ roka vývoja vakcíny sa mohol preukázať akurát PRD !

- nepotrebujeme byť farmakológovia, aby sme pochopili, že pri ponúkanej vakcíne NEMOHLI byť za tak krátku dobu urobené potrebné základné testy - ani jednorázovo, nie to ešte v aritmetickom priemere!

- nepotrebujeme byť farmakológovia, aby sme pochopili, že ide len o surový biznis, v ktorom nie jednotlivec, ale celé národy sú len rukojemníci!



Ja sa nedám očkovať z princípu.

Ale vy muži zvážte, či podstúpite túto cirkusiádu, len aby ste upokojili šialencov tohto sveta.

A vy ženy zvážte, či podstúpite riziko deformovaného plodu. Či vám pripravované odškodné stojí za to riziko... Pozrite si zabudnutú kauzu Contergan

Conterganová aféra

Od roku 1957 sa v západnej Európe pravidelne užíval liek Contergan. Počas 4 rokov ho užilo viac ako 5 miliónov ľudí. Obľúbené sedativum a hypnotikum, doporučené zvlášť pre tehotné ženy malo jedinú chybu - nedostatočné preukazné testovanie. Pri skúšobnej sérii na zvieratách a potom na 300 pacientoch sa nezistili žiadne vedľajšie účinky. V Nemecku bol povolený aj bez lekárskeho predpisu. Až po 4 rokoch detský lekár na zasadnutí nemeckých detských lekárov prvýkrát naznačil možnú súvislosť medzi zvýšením počtu novorodencov s vrodenou vývojovou chybou a užívaním tohto liečiva. Kým sa však preukázala závadnosť tohto medikamentu, stihlo sa narodiť na svete vyše 17 000 postihnutých detí bez nôh, rúk, uší a s rôznymi telesnými deformáciami. Polovica týchto detí zomrela do jedného roka. Ale mnohí z preživších žijú dodnes.

V Nemeckej spolkovej republike medikament užívalo pravidelne asi 70 000 ľudí.Tam bolo aj najväčšie množstvo postihnutých detí. V USA sa proti registrácii tohto zázračného medikamentu postavila autoritatívna farmakologička, ktorá liek nepustila na registráciu (a tým ani na americký trh) pre jedinú závadu - nedostatok preukazných testovacích dôkazov o bezpečnosti lieku. Vydržala všetky nátlaky a vyhrážania, takže v USA bolo len 17 obetí tohoto lieku. Československo z politických dôvodov v tej dobe neprijímalo lieky zo západu, takže tu nebola žiadna obeť.

Ale firma, ktorá liek vyrábala, sa vzdala jeho výroby a tučných ziskov až po prebehnutí súdu. To ale postihnutým deťom nenavrátilo zdravie a plnohodnotný život.

Ako varovanie uvádzam fotografiu následkov užívania nedostatočne testovaného lieku Contergan v počiatočných štádiách tehotenstva. Vybral som tú „najmenej drastickú“. Ale na webe je dosť hrozných dokumentárnych fotografií.

Dôsledok nedostatočne testovaného lieku Contergan

Neverte Matovičovmu zastrašovaniu že zapríčiníte státisícky mŕtvol ak sa nedáte zaočkovať. Verte zdravému rozumu, že ak sa dáte zaočkovať nedostatočne overenou vakcínou, môže to priniesť státisícky nešťastí!