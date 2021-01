Ten test je šmejd a ja by som tým netestoval ani psa

Keby som to povedal ja, obyčajníci by ma súdili za šírenie hoaxu. ALE TOTO JE NAJNOVŠÍ MATOVIČOV VÝROK! Včera Rádio Slovensko v relácii Sobotné dialógy vysielalo rozhovor redaktorky Jančkárovej s Matovičom. Hŕba premiérovej zloby.

Kto to počúval, iste sa zhrozil, kam až tá premiérova zloba zasahuje.

Aby ste boli v obraze, uvádzam Matovičove výroky.

░░░░░░░░░

35:14

Musíme najprv si povedať, že teda ideme robiť to, o čom tu Matovič hovorí 2 mesiace a čo Sulík sabotuje 2 mesiace - a ideme nabrať odvahu a spravíme si spoločne to masívne testovanie, samozrejme musíme teda nakúpiť testy, lebo to čo kolega doviezol na Slovensko je nič - to nestačí ani na štvrť Slovenska

36:25

...tiež sa budem pýtať kolegu Sulíka - lebo pod neho Správa štátnych hmotných rezerv patrí -

načo nám teraz bude ten milión absolútne nekvalitných testov, ktoré nakúpili,

ktoré ja by som ani psa s tým netestoval ...

to nezachytí nikoho a

my sme medzičasom 250 000 ľudí na Slovensku tým testovali

my sme tých ľudí doslova OKLAMALI

my sme u nich robili hókusy-pókusy

my sme im dali falošný pocit, že oni vlastne nie sú chorí

ale

ten test to je naozaj šmejd

... to nie je že zviera tým testovať! Nikoho tým netestovať! A stálo to 3,9 milióna eur. Budem sa pýtať kolegu Sulíka, čo teraz s tou škodou.

38:18

My musíme veľmi rýchlo prijať rozhodnutie, ale naozaj v tomto prípade pán minister hospodárstva musí ísť úplne bokom do karantény, nesmie byť súčinný pri riešení tejto krízy, lebo jednoducho znova by to bola sabotáž a doplatíme na to tisícky životov.

░░░░░░░░░

AK TOTO VÝJDE Z ÚST ÚRADUJÚCEHO PREMIÉRA, PÝTAM SA, ČO NÁS EŠTE ČAKÁ !

►A teraz sa pýtam nového generálneho prokurátora, či nad týmto hodlá privrieť oči. Lebo sľuboval veľa, ale tu je práce viac ako dosť.

1/ Nezodpovedné ohrozenie 250 000 testovaných ľudí.

2/ Hókusy-pókusy na ľuďoch

3/ Lživé triedenie na pozitívnych a negatívnych

4/ Vyhodenie 3,9 milióna eur

5/ Obvinenie ministra Sulíka zo sabotáže

6/ Obvinenie ministra Sulíka za smrť tisícky životov

Tak toto je o Covide.

►Ale, pán prokurátor, určite ste počul to arogantné vyjadrenie premiéra na adresu Sulíka:

„Mrzí ma, že máme za IDIOTA MINISTRA HOSPODÁRSTVA, ktorý nie je schopný nakúpiť testy, aby sme si zachránili životy, zdravie a aby sme si ochránili ekonomiku, aby sme dostali deti do škôl a otvorili reštaurácie. Mrzí ma to, prepáčte. Možno som zlý premiér, ale tieto následky nemienim znášať.“

Matovič to niekoľkokrát s úľubou zopakoval v masmédiách a všetci, ktorých sa to týka zbabelo mlčia. Prezidentka mlčí, parlament mlčí, členovia vlády mlčia...

►Ale vy, pán prokurátor, iste nebudete mlčať, keď sa ten zlomyseľný premiér vysmieva Ústave SR v Čl.19 (1) „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“ Alebo sa snáď má celá republika oslovovať názvami pohlavných orgánov, aby mohol dáky ctihodný občan podať trestné oznámenie na dákeho chudáka Ďura Papuču za utŕhanie na cti ?

►Nuž pán generálny prokurátor, záchranu Slovenska od vás nečakáme. Ale určite vidíte, čo vidieť treba. Čo podniknete ?

■ A TERAZ PÁR VŠEOBECNÝCH VIET ■

Od začiatku pandemickej cirkusiády u nás, som čiernou ovcou len preto, že

- pristupujem k otázke pandemickej infekcie ZODPOVEDNE

- od začiatku vnímam premiérove rozkazy ako bezhraničné manipulovanie s národom

♦ To masové testovanie čo prinieslo?

Videli sme tú cirkusiádu u ministra obrany, ktorý bol v ten samý deň jedným testom pozitívny, druhým negatívny. (Ale keby ste sa boli dali vy otestovať dvomi rôznymi testami a načapali by vás ... viete ako sa Matovič vyhrážal...)

♦ Zveriť Sulíkovi nákup testov bola celkom dobrá trefa, lebo Matovič by nedovolil zverejniť to, čo zverejnil Sulík.

- že k výberovému konaniu ponúkalo dodávku testov okolo 100 firiem

- že po vyradení kadejakých vekslákov ostalo 46 ponúkajúcich firiem

- že testy ponúkali dodať aj firmy, ktoré obchodujú s realitami, mrazenými rybami, či reklamnými predmetmi

- že požadované parametre nespĺňala ani jedna z ponúkajúcich firiem

♦ Už chápete, vážení občania, že my „konšpirátori“, „antivaxeri“ a čojaviem aké ešte pliagy, sme len zodpovední ľudia. Kecy o tom, že zapríčiňujeme smrť tisícov ľudí, sú len jedovaté kecy. Poučte sa z Matovičových výrokov. V návale jedovatej zlomyseľnosti sem-tam prezradí, že vás núti testovať sa aby „zachránil tisíce ľudí“, ale že tie testy boli „na prd“

.

♦ Presne tak je to aj s očkovaním. Posadiť sa pred kameru a dať si pichnúť do ramena je len pastva pre oči. Napadlo vám čo je v ampulke? Už máme vakcíny od dvoch firiem. Nemusia byť kompatibilné, ale nehrozí, že ... ? A nový brexitový koviďácky vírus ako znáša vakcínu? A ? A?

♦ V podstate nemám žiadnu otázku. Mám len poznámku.

Zdravotnícky personál sa schováva za ministra zdravotníctva, Krajčí sa krčí za premierovým zadkom a ostatní ukazujú, že oni nič, že to tí tam... Opozícia sú nenávidení doterajšíci, preto nikto nechce záchranu od nich, A naozaj pomôže len štátny prevrat? To je to najhoršie riešenie! Skúsme zdvihnúť hlavy a povedať DOSŤ pokojnou cestou. Tak rázne, aby musel zmiznúť! Potom zmizne aj Covid.