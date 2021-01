Epidémiu zo Slovenska vyženie rozum a nie šašovské nanútenia

Testovanie nelieči! Testovanie (zodpovedne konané) len identifikuje nakazených. A nám nejde o to, dávať červené a modré certifikáty! Nám ide o to, znížiť počet nakazených na minimum.

To sa dá dosiahnuť len ZODPOVEDNÝM prístupom k epidémii.

Zodpovedný prístup znamená ignorovať cirkusiádu a používať ZDRAVÝ ROZUM !

Zdravý rozum hovorí, že tie núdzové stavy, lokdavny, testovačky, vakcinácie a grcky na ruky sú zbytočné, ak nezatvoríme vírusu vstupné brány! A vstupnými bránami pre vírus sú VDYCHY a DOTYKY!



VDYCHY



Keď som písal pred polrokom, že vírus sa prenáša smradom v záchode, celé Slovensko sa mi smialo. Dnes sa už smejú iba blbci. Už to nie je len Amerika, Holandsko a Česko, ktorí identifikovali vírus v odpoadových vodách. Konečne aj Slovensko smelo zverejniť, že vírus sa nachádza v odpadových vodách. (Ešte do pitnej vody neprenikol, ale to je zázrak, že neprenikol. Lebo niekde odborníci strážia zdroje pitnej vody, ale niekde slabo).

Už v apríli 2020 zverejnili ODBORNÍCI v Česku (Chem. Listy 114, 602−608 2020), že vírus je prítomný vo fekáliách. Ale u nás dodnes občania túto informáciu nemajú, lebo u nás vedú boj s epidémiou nedoukovia. Čo hovorí rozum?

ZÁCHODY v nových inštitúciách sú perfektné. Ale v zdravotníckych zariadeniach pod psa. Zdôrazňujem, že ak je vírus prítomný vo výkaloch, tak pach, ktorý ostáva v záchodoch po spláchnutí, to sú vo vzduchu plávajúce mikročastice výkalov. Všetci dobre viete, že záchodový pach zacítite aj cez rúško. To znamená, že mikročastice záchodového pachu vchádzajú do vašich pľúc a rúško pred nimi väčšinou nechráni. Ak na tých výkalových časticiach uľpel aj vírus, tak tam je jedna z hlavných ciest nákazy!

(https://dusanseberini.blog.sme.sk/c/546890/cosi-tu-nestimuje.html

smrad v záchode patrí do disperznej sústavy aerosólov. V plynnom prostredí vzduchu sú rozptýlené pevné čiastočky výkalu. Veľkosť častíc je od niekoľko nanometrov až po niekoľko mikrometrov. A vďaka našim nosom vieme, kam až tie výkalové častice vedia doletieť... A ak na takúto časticu nasadne vírusík, vie doletieť poriadne ďaleko ... Naše nosné dierky nevedia rozlíšiť, či sme nasali len smradľavý suchý výkal, alebo či bol aj s vírusovou nátierkou... )

(https://dusanseberini.blog.sme.sk/c/547755/bubnujem-na-poplach.html

Napriek našej vyspelej vede a technike, nemáme indikátory smradu - rozumej indikátor koncentrácie hovienkového rozptylu vo vzduchu. Ale spoľahlivým indikátorom je nos.)

Keď bude dostatočná ventilácia v záchodoch,

nebude treba ventilácia v nemocničných sálach!

DOTYKY



PENIAZE sú na prvom mieste nehateného prenášania infekcie. K tomu netreba nič dodať. Šašovia prikázali v supermarketoch povrazom oddeliť oddelenia potravín od ostatných výrobkov, ale v tom istom supermarkete je naväčši stupeň nákazy cez peniaze (hlavne papierové). Môžete priniesť super čisté penieaze rovno z bankomatu, ale domov si odnášate v peňaženke výdavok omackaný stovkami rúk a obťažený tisíckami vírusov. Choromyseľné vládne nariadenia prikazujú grcnúť si dezinfektor na ruku pred vstupom do verejného objektu a nikoho už nezaujíma, že si vírus odnášate nielen v peňaženke, ale aj na ruke... (Ako u blbých.)

ZÁCHODOVÉ DOSKY sú silnou bránou prenosu infekcie. Milé dámy, premietnite si cikací postup. Vojdete do kabínky, otočíte ritku k mise, zdvihnete sukňu, stiahnete punčocháče a nakoniec nohavičky. Ak je tam doska brilantne čistučko ligotavá dosadnete, odciknete, osušíte onô a naformátujete nohavičky. Potom naťahujete punčocháče, spustíte sukňu a (ako ináč) idete z kabínky k umývadlu a umyjete si ruky. A vôbec ste nepomysleli, že na zadnej strane stehien máte 10 Dg vírusov zo záchodovej dosky, na ktorej sedelo pred vami neviemkoľko zákazníčok.

To vôbec nie je vtipné! To je veľmi vážne!

V supermarkete si musíte grcnúť dezinfektor na ruku - to je vládne nariadenie. Ale nikto vám nedoporučil strieknuť dezinfektor na záchodovú dosku a utrieť to útržkom.

NÁVRH

Väčšina častíc vírusu SARS-CoV-2, ktoré sa nachádzajú v odpadových vodách sú neaktívne, ale jasne potvrdzujú šírenie vírusu fekáliami. A tu sme pri jednoduchej taktike boja proti vírusu. Žiadne potrhlé testovanie ľudí.

Treba testovať odpadové vody!

Slovensko má dostatočnú kapacitu odborníkov a keď dokázali v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti identifikovať vírus v kanalizácii, dokážu to aj inde. Len treba sprístupniť identifikačnú testovaciu metódu. Kanalizácia na Slovensku je v obstojnom stave, takže stačí priebežne testovať odpadové vody a budeme mať jasný obraz o stave infekcie v každom regióne.

To je najspoľahlivejší systém boja proti epidémii!

(Lebo keď poslušníci odhlasujú hoci aj ročný núdzový stav, kým bude čo jesť, bude sa aj gliediť do diturvitových mís a odosielať to stokami na „laboratórny odchyt“.)

Zvíťaziť nad epidémiou na Slovensku sa dá len vtedy, keď choromyseľní ctižiadostivci zmiznú a uvoľnia miesto odborníkom ! A bežní ľudia môžu okamžite začať bojovať proti infekcii tak, že budú používať veľký dar od Boha - ROZUM.