Potrebujeme preskúmať ústavnosť , či biela soľ je naozaj biela

A verte, že to nie je jednoduché, lebo ak by sa ukázalo v rámci farebného spektra že tá soľ je naozaj biela, to ešte neznamená, že ide o bielu soľ. Lebo aj keby bola slaná, musí byť preukázané aj to, že ide o soľ. Bielu soľ!

Dovtedy, kým sa nepreskúma dotyčná ústavnosť predmetnej kauzy, zakazujeme používať bielu soľ na akékoľvek účely. Súčasne nariaďujeme po dobu ochrannej prenosovej antény používať výlučne chlorid sodný, a to taký, ktorý je označený zreteľne značkou NaCl a dovážaný z odobreného inštitútu zo schválenej krajiny!

Poučenie:

Ako poučovací príklad sa uvádza identická respiračná kauza. Vieme, že

► latinské respírio je vydýchnutie a teda každý prístroj na meranie a testovanie vydychovania sa nazýva respirátor

► slovenské slovo rúško sa nazývalo už aj kedysi dávno cudzím slovom respirátor

► to, čo dnes nedouci nazývajú respirátor je v podstate rúško

► to, čo majú na mysli nedouci je konkrétne rúško z polymerizovanej hnusáčiny, označené značkou a zabezpečujúce nedozierne zisky vybraným jedincom

Zhrnutie:

Každý občan je povinný natiahnuť si na hlavu prezervatív!

Poučenie pre menej chápavých:

Latinské slovo prezervatív je ochranný prostriedok a teda ochrana proti vírusovej koncepcii je respiračná antikoncepcia. Samozrejme prezervatívom musí byť respirátor značky GGP2 z vybranej krajiny a vybranej výrobne. Najlepšie netestovaný - to dá predsa rozum.