Kam sa ládujú tie vrecia s vírusmi ?

Zlý nadpis? Tak rozmýšľajte. Aspoň vy, ktorí ste ĽUDIA. Lebo ak máte na puse respirátor a ste pozitív, kam dáte ten zavírený zdroj nákazy?

Nemocnice a ostatné zdravotnícke zariadenia mali veľmi prísne predpisy pre likvidáciu infekčného odpadu a kým neprišla vláda nedoukov, tak nemocnice veľmi prísne tie predpisy dodržiavali. Ale potom nastúpila vláda obyčajníkov a šašov a jeden z nich - minister zdravotníctva - si obliekol cirkusantský skafander a hŕŕŕ pózovať pri hromadnej antigénovej testovacej komédii. A tohoto vzdelaného ministra nenapadlo sa spýtať, že keď vyzlečie prepytujem ten svoj skafander, kam ho dá, aby neohrozil okolie.

Dosť sarkazmu! Vtedy zachránil situáciu minister obrany. Nahnal vojakov s vidlami nakladať nebezpečný infikovaný odpad na vojenské autiaky a odviezť do hangára v prázdnych kasárnňach. Lenže testovanie sa vládnym papalášom zapáčilo a hajde ďalšie testovacie kolečká. A my sme sa nedozvedeli, kam všetok ten infikovaný odpad šiel. A národ ani nevedel, že celé Ministerstvo zdravotníctva, Krízový štáb a všetky ďalšie dotknuté inštitúcie to evidujú ako NO PROBLEM. A dotyčné ministerstvo so všetkými zamestnancami zachovali svoj „noproblémsky“ postoj doposiaľ. Ak sú dáki lekári, ktorí sú čestní a chcú niečo zodpovedne riešiť, tak sú tými diktátormi odstavení, alebo zastrašení.

A tí, ktorí by mali pomáhať bojovať s pandémiou - práve tí najviac národu ubližujú nezodpovedným klaunovským prístupom k základným karanténnym zásadám.

- Už poldruha roka musí celý národ povinne nosiť na xichte šnuptichle, ale nedoukov nezaujíma, kam sa tie zavírusované šnuptichle odhadzujú. Nájdete ich na chodníku, v parku na lavičkách, ba aj v košoch na odpad vedľa téglikov z jogurtu!

- Zatiaľ čo zodpovední lekári sa snažia pristupovať k tejto otázke v zdravotníckych zariadeniach zodpovedne, národ nemá základné podmienky BYŤ ZODPOVENÝ.

Naozaj - kam tie šnuptichle?

Tak sa mi zdá, že najzodpovednejšie je hodiť použitý oný na chodník. Tak sa bezdotykovým procesom dostane niekde na skládku tuhého komunálneho odpadu...

Ale to nie sú žarty!

Kto v tejto republike je za chaos v likvidácii kontaminovaných respirátorov zodpovedný?

Kým nebude nikto braný na zodpovednosť, nečakajme že poriadok príde sám od seba.