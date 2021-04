Rúško či respirátor ?

Príjmite, prosím, kus osvety. Vysvetliť sémanticky by to mal Jazykový ústav Ľudovíta Štúra - a o pár rokov aj začne. Oboznámiť s tým by mal masmediálny monopol RTVS, ale ten teraz sprístupňuje národu vzájomné štekanie politikov.

Nuž tak som sa podujal na to ja.

Celý rok musel národ nosiť kadejaké handroviny na hube a nikto na Ministerstve zdravotníctva neprišiel na to, že to nevyhovuje. KDE BOLI CELÝ ROK ?

Keď vládni papaláši zistili, že sa dá výraznejšie nabaliť „normovými“ náhubkami, prikázali, že národ musí povinne nosiť respirátory - po vzore západných nadriadených - typ FFP2 , KN95 a N95..

Zjednodušene teda, že už nie rúška, ale respirátory.

A tu je neodpustiteľná zadubenosť celého vedenia tejto republiky, že sa nenašiel medzi nimi nikto, kto by vysvetlil hlavne nedoukom s titulom MUDr., že pri skúške z latinčiny sa učili, že latinské

RESPIRATIO znamená VYDYCHOVANIE

A teda že

KAŽDÉ RÚŠKO JE RESPIRÁTOR !

Po slovensky rúško, cudzím slovom respirátor!

Ale nie každý respirátor je rúško, lebo mnoho desaťročí sa respirátorom nazývajú rôzne respiračné prístroje, používané na oddeleniach pneumatológie..A pred pár desaťročiami boli v Československu respirátormi nazývané obličajové filtre na ochranu pred prachom a iné na ochranu pred výparmi. V podstate touto skupinou boli „husté textilné sitá“, kde hustotu určoval účel použitia. Platili však normou predpísané zásady, hlavne účel použitia, priliehavosť lícnice a skúšaná tesnosť, predpísaný obmedzený čas používania a lehota použiteľnosti.

A teraz pár slov k tomu zločineckému nariadeniu v SR že „už nepostačuje rúško, ale VŠETCI MUSIA MAŤ RESPIRÁTOR“ .

1/ Respirátory FFP2, N95, KN95 , ktoré sa používajú u nás sú vysoko zdraviu škodlivé !

Sú vyrábané kde-kade z odpadového polypropylénového sajrajtu a NIKTO v SR ich nekontroluje.

(Ako príklad uvádzam Banskú Bystricu, kde v budove samosprávneho kraja distribuovali respirátor KN95 v luxusnom originálnom balení, kde našinec čínštiny neznalý vedel prečítať len „KN96“.

Obr. 1 - Na parádnom obale je oznam, že dnu je KN95 (ds)

Problému neznalý občan by si myslel, že je to čipkovaná menštruačná vložka...

Obr.2 (ds)

Našťastie na druhej strane obalu je podrobný návod, takže našinec sa dozvie, že to patrí na obličaj.

Obr. 3 - Návod na použitie (ds)

Ale našinec sa nemá ako dozvedieť, že to svinstvo je vysoko závadné a zdraviu škodlivé! Lebo tie polypropylénové mikrovlákna sa dostávajú do plúc a organizmus sa ich nevie zbaviť.

Obr. 4 - polypropylénové mikrovlákna (ds)

Lenže aj na povrchu respirátora je poprašok takých mikrovlákien, ibaže to voľným okom zbadáme len vtedy, keď respirátor nastavíme svetelným lúčom. Vtedy vidieť ich jaganie.

Obr. 5 - Vlákna na povrchu respirátora sa lesknú a vo svetle trbliecu (ds)

V budove Mestského úradu mali k dispozícii respirátory, ktoré boli evidentne vyrábané v ktorejsi garáži technológiou vianočných oblátok. Výrobca sa ani nenamáhal vlisovať za tepla signatúru - stačila pečiatka a už je z toho FFP2. Veď Mestský úrad to zastreší svojou ochranou...

Obr. 6 - Pečiatka označuje, že je to respirátor pravý (ds)

A kto vlastne dokáže, že to nie je FFP? A kto sa odváži tvrdiť, že je to závadné? Kto už taký respirátor skúmal? A kto by ho takto fotil?

Obr. 7 - Toto nie je bežný pohľad a tak väčšina ľudí ani nevie (ds)

2/ Respirátory, ktoré nosia občania SR, na Slovensku NIKTO NETESTOVAL, NIKTO NEKONTROLOVAL !

Stačí že majú vtlačené označenie (niektoré dokonca iba pečiatku) a sú platné. Najbližšie laboratórium, ktoré je schopné vydať certifikát spôsobilosti je v ČR v mestečku Přelouč. Naše Ministerstvo zdravotníctva nemusí robiť nič a platy idú. Vôbec sa nesnažilo vybudovať aspoň jedno laboratórium , kde by sa dalo zodpovedne určiť či to, čo si máme dávať na hubu má naozaj potrebné parametre. A keď sa spýtate aké parametre, diletanti z ministerstva vám odpovedia, že majú mať určitý stupeň nepriepustnosti voči aerosolu NACl a FFP aj voči parafínovému oleju. Ako u blbých. Nikto ani nepípne, či je to aj nepriepustnosť voči vírusu.

3/ Na každom respirátore je jemný neviditeľný poprašok mikrovlákien, z ktorých sa tepelnou úpravou respirátor lisuje. Tieto vlákna používateľ nasaje do plúcnych vankúšikov a organizmus nie je schopný polymérové vlákna z plúc vypudiť. Po rokoch sa ukáže, akým zločinom bolo nariadenie nosiť čínske respiračné rúška. Na pojem „respirátor“ sa len tak ľahko nezabudne, lebo Slovensko čaká záplava repiračných (dýchacích) ochorení.

4/ Pred pár desaťročiami československé normy jasne obmedzovali časovú dĺžku používania vtedajších respirátorov. V súčasnosti sa musia používať po celú pracovnú dobu.

Také nariadenie je ZLOČIN !

A ľudia zo strachu nielenže ten zločin tolerujú, ale vznikol nový demagogický fenomén spoločenskej perzekúcie. Predtým normálni ľudia - teraz zo strachu jeden druhého okrikujú a vyhrážajú zavolaním polície na toho, kto nemá na hube... ČO TO VLASTNE NEMÁ?

5/ Respirátory sa dodávajú pre jednotnú veľkosť hlavy a nikoho nezaujíma, či respirátor naozaj slúži svojmu účelu. Ako u blbých. Splňte príkazy psychošov a bodka. Ako utesniť lícnicu na detskej tváričke a ako na velikánskej hlave - to je fuk! Stalo sa mi, že esbéeskár na mňa vrieskal, prečo nemám respirátor (hoci som mal kvalitné rúčko) a že zavolá políciu. Tak som mu pokojne, ale hlasno oznámil, že políciu zavolám ja - na neho. Lebo má na xiichte akýsi flajster, ktorý mu odstáva na šedivej hustej brade. Zažmurkal očami a sklapol.

6/ Napriek tomu, že nosím textilné rúško so správnou hustotou úpletu, musel som absolvovať stret s privolanou políciou. Našťastie boli v policajnej rovnošate ĽUDIA a tak odišli, lebo správne pochopili môj preslov (ktorý tu uvádzam) :

A- Páni policajti, to čo máte na obličaji je zo zdravotnej stránky vysoko závadné vysoko škodlivé. Páni policajti, keby vám tu vedľa stojaca pani oznámila, že v dome naproti vlamač vylomil zámok a vnikol dovnútra, tak tam ihneď idete a situáciu riešite. Lebo ste za to platení. Ale keď ja vám teraz oznamujem, že respirátory, ktoré máte na ústach sú vysoko závadné, vypočujete ma, ale neurobíte nič. Lebo nič urobiť nemôžete. Lebo ani neviete, aké by mali byť, aby neboli závadné. A v tom je ten celosvetový podvod voči ľudstvu.

B- Páni policajti, vidíte, že mám na obličaji textilné rúško, ale nemôžete povedať prevádzkárke supermarketu, ktorá vás privolala, že je blbá, lebo viete, že blbí sú tí nedouci na horných miestach, ktorí nechápu, že rúško je respirátor. Napríklad hovorkyňa Ústavu verejného zdravotníctva SR , reprezentujúc uvedený ústav vypotila takéto „rozhodnutie“ :

"V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou," priblížila. Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 sa doteraz týkala obchodov a prostriedkov verejnej dopravy.

C- Páni policajti, rozumiem, že myslíte tak ako ja. Len to nesmiete povedať nahlas. Tak vám ďakujem.

Záverom chcem ĽUĎOM odkázať toto:

Textilné rúška zachytia vírus omnoho účinnejšie, ako flajstre lisované z polymerov ale ich použitie je tiež časovo obmedzené. Neposlúchajte choromyseľných a zlomyseľných diktátorov, ktorí vás nútia mať flajster na puse a nose po celú pracovnú dobu. Každopádne rúška používajte pri každej návšteve WC!

Vírus zalezie a prídu ďalšie pliagy. Ale ľudia tu budú. A ZLO využíva ako svoj donucovací prostriedok STRACH a zneužíva to, že väčšina ľudstva nechce vraždiením likvidovať pôvodcov zla. Takže ZLO zdanlivo beztrestne zastrašuje a núti čestných konať tiež zlo. A keď zlo vykonajú začnú zlo obhajovať. A práve to chce ten ZLÝ. Ibaže Boh cez Bibliu odkazuje:

Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. {Jak 4:7}